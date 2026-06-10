Ieri sera, subito dopo il Tg5, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia su Canale 5. La trasmissione satirica, condotta da Antonio Ricci, è stata trasmessa regolarmente in prima serata. La puntata è stata registrata e può essere rivista in replica sui canali ufficiali della rete o sulla piattaforma streaming dedicata. Nessuna modifica o interruzione è stata segnalata durante la trasmissione.

Ieri sera, subito dopo la fine dell’edizione serale del Tg5, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia, il popolare tg satirico di Antonio Ricci trasmesso su Canale 5. Se non avete avuto modo di vederla in diretta, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Striscia la Notizia del 10 Giugno in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Dove vedere la replica di Striscia la Notizia del 10 Giugno in TV e streaming. La replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia si può rivedere in TV e in streaming. Tra inchieste al cardiopalma su tutto il territorio nazionale, inseguimenti ai cosiddetti furbetti e rubriche sempre apprezzate dal pubblico, il tg satirico inventato ad Antonio Ricci continua a restare uno dei programmi di punta del palinsesto Mediaset. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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Gerry Scotti parla di Striscia la notizia

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