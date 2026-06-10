Disclosure Day la recensione | Spielberg torna a guardare il cielo e ritrova la meraviglia

Con Disclosure Day, Steven Spielberg torna nel territorio che più di ogni altro ha contribuito a definire il suo cinema: quello dell’incontro con l’ignoto, della paura che si trasforma in stupore, della fantascienza come grande racconto emotivo prima ancora che spettacolare. Il film, scritto da David Koepp, parte da una premessa apertamente complottista: per quasi ottant’anni gli esseri umani avrebbero nascosto l’esistenza degli alieni, sfruttandoli, studiandoli e cancellando ogni traccia del loro passaggio sulla Terra. Potrebbe sembrare materiale da thriller paranoico, e in parte lo è. Ma Spielberg lo usa soprattutto per costruire un racconto sulla verità, sull’empatia e sulla necessità di tornare a credere in qualcosa che superi il nostro piccolo orizzonte umano. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Disclosure Day Trailer Reaction | Steven Spielbergs New Movie Gave Me Chills

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