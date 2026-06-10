Disclosure Day 10 curiosità sul nuovo film di Steven Spielberg

Notizia in breve

Il nuovo film di Steven Spielberg si concentra sui file UFO declassificati, che hanno ispirato il regista. Emily Blunt ha deciso di non usare l’intelligenza artificiale per interpretare una lingua aliena nel film. La produzione ha coinvolto studi approfonditi sui documenti UFO resi pubblici. La trama ruota attorno a misteri spaziali e incontri con entità extraterrestri. La lavorazione ha richiesto mesi di ricerca e preparazione. Nessuna informazione è stata rilasciata sulla data di uscita ufficiale.