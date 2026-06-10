Disclosure Day 10 curiosità sul nuovo film di Steven Spielberg

Da vanityfair.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il nuovo film di Steven Spielberg si concentra sui file UFO declassificati, che hanno ispirato il regista. Emily Blunt ha deciso di non usare l’intelligenza artificiale per interpretare una lingua aliena nel film. La produzione ha coinvolto studi approfonditi sui documenti UFO resi pubblici. La trama ruota attorno a misteri spaziali e incontri con entità extraterrestri. La lavorazione ha richiesto mesi di ricerca e preparazione. Nessuna informazione è stata rilasciata sulla data di uscita ufficiale.

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Sceneggiato da David Koepp (Jurassic Park), a partire da un soggetto originale di Spielberg, Disclosure Day si concentra sull’imminente rivelazione dell’esistenza della vita extraterrestre e su un vasto insabbiamento governativo. Quando la meteorologa Margaret Fairchild (interpretata da Emily Blunt) inizia improvvisamente a emettere inquietanti suoni non umani durante una diretta tv, l’esperto di cybersecurity Daniel Kellner (Josh O’Connor) ne riconosce il significato e tenta di rivelarlo al pubblico. Nel frattempo, Noah Scanlon (Colin Firth), a capo della misteriosa corporazione Wardex, non si ferma davanti a nulla pur di seppellire la verità e proteggere la cospirazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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DISCLOSURE DAY Trailer Ita 2 Ufficiale (2026) Steven Spielberg, Emily Blunt

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