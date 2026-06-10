Daniele Silvestri ha espresso disappunto sulle dichiarazioni di Francesco De Gregori riguardo alla possibilità degli artisti di schierarsi pubblicamente. Silvestri ha dichiarato di essere assolutamente contrario alle parole di De Gregori, ritenendo che abbia perso un’occasione importante. La discussione riguarda il ruolo e la libertà degli artisti di esprimersi su temi politici e sociali, ma Silvestri si è opposto alle affermazioni del collega.

Daniele Silvestri critica Francesco De Gregori per le parole del cantautore sulla possibilità degli artisti di schierarsi. Durante la presentazione del suo ultimo album, dal titolo Canzoni a sdraio, infatti, l’artista ha dichiarato sul collega: “Pur amandolo molto, penso che abbia perso una buona occasione per non dichiarare nulla. Io sono assolutamente contrario alle sue parole. Ognuno ha le sue opinioni, ma credo che la mia storia chiarisca abbastanza bene le mie: non penso sia un obbligo per un artista prendere posizione per forza, ma per come sono fatto io, per quello che ho sempre pensato, non sono capace, nel descrivere il mondo, di non dare un’interpretazione. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Daniele Silvestri contro Francesco De Gregori: “Ha perso un’occasione, sono assolutamente contrario alle sue parole”

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Daniele Silvestri risponde a De Gregori: Ha perso un'occasione

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