Coppa del Mondo di Canottaggio l’Italia a Plovdiv dal 12 al 14 giugno

Da venerdì a domenica, la squadra italiana di canottaggio parteciperà alla seconda tappa di Coppa del Mondo a Plovdiv. La competizione si svolgerà dal 12 al 14 giugno e vedrà gli atleti italiani confrontarsi con altre nazionali. La manifestazione si terrà nello stadio di canottaggio della città bulgara, con gare in diverse categorie e discipline.

Plovdiv, 10 giugno 2026 – Da venerdì a domenica l’Italia sarà impegnata nella seconda prova di Coppa del Mondo. A Plovdiv, per un importante banco di prova a meno di due mesi dagli Europei (31 luglio-2 agosto) di Varese e a meno di tre mesi (24-30 agosto) dai Mondiali di Amsterdam, il Direttore Tecnico Antonio Colamonici schiera dieci equipaggi. Dopo essersi laureati campione mondiale 2025 a Shanghai un anno dopo l’argento di Parigi 2024, Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili vogliono mantenersi ai vertici del quattro di coppia maschile. Laura Meriano e Alice Codato, dopo l’argento europeo e il quarto posto ai Mondiali, saranno nuovamente in azione nel due senza femminile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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