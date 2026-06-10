La riforma della medicina generale è stata messa in pausa, anche se il provvedimento non era ancora stato ufficialmente annunciato dal ministero della Salute. La decisione di bloccare la proposta avviene prima di una presentazione formale, lasciando in sospeso le modifiche previste per il settore. Non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa sospensione. La situazione resta in attesa di ulteriori sviluppi ufficiali.

Non c’è pace per la riforma della medicina generale, di fatto ‘congelata’ e questo anche se il provvedimento ancora non era stato presentato formalmente dal ministero della Salute. A far detonare la questione, una riunione a porte chiuse tra gli assessori regionali alla Salute e il Capo di gabinetto del ministero, Marco Mattei, dopo lo stop arrivato nei giorni scorsi all’ipotesi di procedere con un decreto legge. La netta opposizione dei sindacati medici, cui si è sommata quella di parte della Maggioranza, avrebbe “riportato il dossier su un binario molto più prudente”, come scrive ‘Quotidiano Sanità’. Sul tavolo resterebbero due opzioni:... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - ‘Congelata’ la riforma della medicina generale, che cosa è successo

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