Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria | ecco le graduatorie AGGIORNATO

Sono state pubblicate le prime graduatorie del concorso docenti PNRR3 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Il concorso, bandito con DDG n. 29392025, riguarda le posizioni aperte per le assunzioni di insegnanti. La pubblicazione rappresenta un passo importante nel processo di selezione, che coinvolge diverse regioni e discipline. Le graduatorie sono state rese disponibili in forma ufficiale e aggiornate, segnando l’avvio delle procedure successive.

Inizia la pubblicazione delle graduatorie del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 29392025 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. I posti banditi per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono stati 30.759 La graduatoria contenente le riserve e le preferenze e il dettaglio dei punteggi sarà resa disponibile ai candidati nella propria area personale della piattaforma Concorsi e procedure selettive. Vengono pubblicate online solo le posizioni in graduatoria e i punteggi complessivi attribuiti ai candidati. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Concorso docenti PNRR3: tutto sulla prova orale

Temi più discussi: Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria, graduatorie in pubblicazione: 30.759 posti e idonei fino al 30% con validità triennale (in aggiornamento); Graduatorie concorso docenti infanzia e primaria PNRR3: le graduatorie [AGGIORNATO con Basilicata]; Concorso PNRR3, pubblicazione delle graduatorie per la scuola d’infanzia e primaria; Graduatorie Concorso docenti PNRR3: no 12,5 per specializzazione sostegno Indire. Petizione e richiesta rettifica.

Questa settimana nella newsletter di Diventare Insegnanti curata da Lalla parleremo delle graduatorie del concorso docenti PNRR3 che, per la scuola secondaria, sono in corso di pubblicazione. Un dato salta agli occhi: in tantissime classi di concorso nu… x.com

Graduatorie Concorso docenti PNRR3: no 12,5 per specializzazione sostegno Indire. Petizione e richiesta rettificaPrime graduatorie e prime valutazioni dei titoli per posto sostegno: gli specializzati con titolo Indire ex artt. 6 e 7 del D.L. 71/2024 richiedono la valutazione di 12,5 punti del punto A.2.2. dell'a ... orizzontescuola.it

Graduatorie concorso docenti PNRR3, si pubblica solo posizione e punteggio totale. Il dettaglio nell’area riservataSono in corso di pubblicazione le graduatorie del concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria e DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria. orizzontescuola.it