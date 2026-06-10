Cesena 6 in condotta agli studenti per lo striscione ‘Italia agli italiani’

Cesena (www.ilrestodelcarlino.it) – No a “percorsi rieducativi coatti e vincolanti”, per gli studenti del Liceo Monti di Cesena che, per festeggiare l’ultimo giorno di scuola, hanno appeso fuori da una finestra della scuola l’ormai famoso striscione con su scritto “L’Italia agli italiani”. Il sei in condotta e l’obbligo di fare una relazione scritta, prima della maturità, focalizzata sul significato del gesto che hanno fatto gli studenti, non vanno giù a Fdi in Assemblea legislativa che interroga la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna sulla questione. Per Pestelli, sotto il profilo strettamente testuale, “l’espressione ‘L’Italia agli italiani’, sebbene esposta in modo non autorizzato, rappresenta un consolidato slogan politico legato ai concetti di sovranità nazionale, amor di patria e tutela dell’identità nazionale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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