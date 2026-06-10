C’è una nuova cestista italiana in WNBA

Una nuova cestista italiana ha esordito in WNBA. Costanza Verona ha giocato la sua prima partita nel campionato statunitense, uno dei più importanti a livello mondiale. La giocatrice ha fatto il suo debutto con una squadra di vertice, partecipando alle fasi iniziali della stagione. La sua presenza nel roster è stata ufficializzata nelle ultime settimane. Verona si è presentata come una delle nuove leve italiane a conquistare il massimo livello del basket femminile.

Costanza Verona ha esordito nel prestigioso campionato di basket statunitense, dove però potrà giocare un numero limitato di partite Nella notte italiana tra martedì e mercoledì la cestista italiana Costanza Verona ha esordito in WNBA, il campionato femminile statunitense di basket, dove giocano molte delle migliori giocatrici al mondo. Verona, che ha 26 anni, gioca per le Dallas Wings. Ha esordito durante una partita contro le Minnesota Lynx, giocando poco meno di sei minuti – durante i quali ha fatto anche 4 punti, segnando 2 canestri su 2, e 2 assist. A vincere la partita sono però state le Lynx, 100 a 76. È molto raro che una cestista italiana finisca in WNBA. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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