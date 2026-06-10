Bergamo potenzia i trasporti estivi per un servizio più efficiente

Le autorità di Bergamo hanno annunciato un potenziamento dei trasporti estivi, con l’introduzione di nuove corse e orari più frequenti. La modifica riguarda principalmente le linee che collegano i principali punti della città e delle zone limitrofe, per garantire un servizio più efficiente durante il periodo estivo. La decisione è stata comunicata attraverso una lettera inviata alle cittadine e ai cittadini, che segnala anche eventuali variazioni temporanee rispetto al calendario abituale.

A causa di varie segnalazioni nella settimana di Ferragosto, il servizio Atb ha deciso di adottare gli orari del normale servizio estivo per garantire una migliore qualità di vita dei cittadini Siamo consapevoli che restano ancora margini di miglioramento e che le attuali soluzioni non risolvono completamente le problematiche più volte evidenziate. Tuttavia, consideriamo questo provvedimento un segnale positivo di ascolto e attenzione verso le esigenze della cittadinanza. Ci piace pensare che le numerose segnalazioni e richieste avanzate nel tempo abbiano contribuito, almeno in parte, a favorire questo cambiamento. Con l’auspicio che questo dialogo possa proseguire in modo costruttivo e portare a ulteriori miglioramenti del servizio negli anni futuri, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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