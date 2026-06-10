Assessora regionale indagata il governatore Decaro | Situazione delicata impone prudenza

Notizia in breve

Il governatore ha dichiarato di non voler commentare l’indagine su un’assessora regionale, sottolineando che si tratta di una fase preliminare in cui è importante mantenere prudenza. Ha precisato che un’ipotesi di reato non equivale a una condanna e ha evitato interventi pubblici finché le indagini non saranno concluse. La situazione è considerata delicata, e si preferisce attendere l’esito delle verifiche prima di ulteriori commenti.