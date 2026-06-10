Assessora regionale indagata il governatore Decaro | Situazione delicata impone prudenza
Il governatore ha dichiarato di non voler commentare l’indagine su un’assessora regionale, sottolineando che si tratta di una fase preliminare in cui è importante mantenere prudenza. Ha precisato che un’ipotesi di reato non equivale a una condanna e ha evitato interventi pubblici finché le indagini non saranno concluse. La situazione è considerata delicata, e si preferisce attendere l’esito delle verifiche prima di ulteriori commenti.
"Scelgo di non intervenire prima che le indagini facciano il loro corso. Un'ipotesi di reato non è una condanna, e in una vicenda così intrecciata tra vita pubblica e vita privata, non credo sia giusto agire d'impulso. Ferme restando le valutazioni di carattere personale che l'assessora farà in merito al proprio ruolo, quando avremo elementi più chiari, assumeremo le decisioni che la situazione richiederà". Lo afferma in una nota il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, in relazione alla inchiesta per concussione che coinvolge l'assessora al Turismo della Regione, Grazia Maria Starace. "Vorrei non dover affrontare vicende come questa. Lo dico senza retorica - aggiunge - Quando un'amministratrice pubblica viene indagata, la mia prima responsabilità è verso l'istituzione che guido. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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