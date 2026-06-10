Asse Milano-Abu Dhabi per l’AI l’infrastruttura hyperscale sposa la decarbonizzazione
Un collegamento tra Italia ed Emirati Arabi Uniti si concentra sulla creazione di un'infrastruttura digitale hyperscale dedicata all'intelligenza artificiale, integrata con progetti di decarbonizzazione. Questa collaborazione mira a sviluppare reti avanzate per il settore tecnologico e energetico, rafforzando le relazioni tra i due paesi. L’obiettivo è promuovere soluzioni digitali sostenibili e innovative, con un focus sulla riduzione delle emissioni di carbonio.
(Adnkronos) – L'asse strategico tra Italia ed Emirati Arabi Uniti si arricchisce di un capitolo fondamentale per il futuro tecnologico ed energetico europeo, delineando una collaborazione che unisce infrastruttura digitale di fisionomia hyperscale e decarbonizzazione. La sigla del Head of Terms tra Khazna Data Centers ed Eni pone infatti le basi per la nascita di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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