Asse Milano-Abu Dhabi per l’AI l’infrastruttura hyperscale sposa la decarbonizzazione

Notizia in breve

Un collegamento tra Italia ed Emirati Arabi Uniti si concentra sulla creazione di un'infrastruttura digitale hyperscale dedicata all'intelligenza artificiale, integrata con progetti di decarbonizzazione. Questa collaborazione mira a sviluppare reti avanzate per il settore tecnologico e energetico, rafforzando le relazioni tra i due paesi. L’obiettivo è promuovere soluzioni digitali sostenibili e innovative, con un focus sulla riduzione delle emissioni di carbonio.