Artemis III | Luca Parmitano pilota i test orbitali verso la Luna

L’Artemis III prevede test orbitali con Luca Parmitano come pilota, concentrandosi sulla gestione dell’aggancio tra moduli di diverse aziende. La NASA ha deciso di rinviare l’allunaggio rispetto al piano iniziale, senza specificare i motivi ufficiali. Parmitano si preparerà a operare manualmente durante le fasi di aggancio, testando le procedure e la compatibilità tra i componenti. La missione mira a verificare le tecnologie e le capacità di gestione in orbita.

Perché la NASA ha deciso di rinviare l'allunaggio dopo il piano originale?. Come farà Parmitano a gestire manualmente l'aggancio tra moduli di aziende diverse?. Quali tecnologie critiche dovranno essere testate in orbita terrestre nel 2027?. Chi accompagnerà l'astronauta italiano nelle manovre di attracco più complesse?.? In Breve Equipaggio composto da Randy Bresnik, Frank Rubio e Andre Douglas. Addestramento intensivo con inizio dal 10 giugno. Test tecnologici in orbita terrestre previsti per metà del 2027. Allunaggi umani programmati per le missioni Artemis IV e V nel 2028. Luca Parmitano pilota la missione Artemis III verso l’orbita terrestre nel 2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Missione ARTEMIS III: Luca Parmitano sarà il pilota!

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