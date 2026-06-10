Artemis III la reazione di Luca Parmitano | Così ho scoperto di essere il pilota della missione sulla Luna
L’astronauta dell’ESA ha descritto la telefonata in cui è stato informato di essere il pilota della missione Artemis III sulla Luna. Ha spiegato di aver appreso la notizia durante una conversazione telefonica, senza dettagli aggiuntivi. La comunicazione ha segnato un momento di svolta nella sua carriera, senza ulteriori commenti o interpretazioni sul significato di questa designazione. La notizia è stata resa pubblica attraverso un'intervista.
L’astronauta dell’ESA racconta la telefonata con cui lo hanno avvisato che sarebbe stato nell’equipaggio. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Luca Parmitano è il pilota italiano della missione NASA Artemis 3
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Luca Parmitano sarà il pilota di Artemis III: la nuova missione verso la LunaLuca Parmitano sarà il pilota della missione Artemis III, prevista per tornare sulla Luna.
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C'è una telefonata che cambia una carriera. Per l'astronauta ESA Luca Parmitano è stata quella con cui ha scoperto di essere stato assegnato alla missione Artemis III come pilota. La reazione? Incredulità assoluta. Credit: NASA #LucaParmitano #ArtemisIII x.com
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