Artemis III la reazione di Luca Parmitano | Così ho scoperto di essere il pilota della missione sulla Luna

Da virgilio.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’astronauta dell’ESA ha descritto la telefonata in cui è stato informato di essere il pilota della missione Artemis III sulla Luna. Ha spiegato di aver appreso la notizia durante una conversazione telefonica, senza dettagli aggiuntivi. La comunicazione ha segnato un momento di svolta nella sua carriera, senza ulteriori commenti o interpretazioni sul significato di questa designazione. La notizia è stata resa pubblica attraverso un'intervista.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’astronauta dell’ESA racconta la telefonata con cui lo hanno avvisato che sarebbe stato nell’equipaggio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

artemis iii la reazione di luca parmitano cos236 ho scoperto di essere il pilota della missione sulla luna
© Virgilio.it - Artemis III, la reazione di Luca Parmitano: "Così ho scoperto di essere il pilota della missione sulla Luna"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Luca Parmitano è il pilota italiano della missione NASA Artemis 3

Video Luca Parmitano è il pilota italiano della missione NASA Artemis 3

Notizie e thread social correlati

Luca Parmitano verso la Luna, l’astronauta italiano pilota della missione Artemis IIIUn astronauta italiano pilota della missione Artemis III sta per partire verso la Luna.

Luca Parmitano sarà il pilota di Artemis III: la nuova missione verso la LunaLuca Parmitano sarà il pilota della missione Artemis III, prevista per tornare sulla Luna.

Temi più discussi: Artemis III, Luca Parmitano nella prossima missione verso la Luna; Luca Parmitano nell'equipaggio di Artemis III: sarà il pilota della missione Nasa che prepara il ritorno sulla Luna | Lui si commuove; Dalle falde dell’Etna alla conquista della Luna: il catanese Luca Parmitano sarà il Pilota della Missione Artemis III della NASA!!! Sicilia in festa; NEWS - Luca Parmitano nell'equipaggio di Artemis III, la missione aprirà la strada verso la Luna.

luca parmitano artemis iii la reazioneArtemis III: la NASA annuncia gli astronauti della missione. E c’è anche Luca ParmitanoI quattro astronauti, tra cui l’italiano Parmitano che sarà pilota della missione, tenteranno di agganciarsi a due diversi moduli lunari in orbita terrestre, aprendo la strada a un futuro allunaggio. nationalgeographic.it

luca parmitano artemis iii la reazioneChi è Luca Parmitano, l’astronauta italiano in Artemis III della NASA: le missioni sulla ISS e l’incidente del cascoDalle missioni sulla Stazione Spaziale Internazionale al comando della ISS, fino alla nomina come pilota di Artemis: la carriera dell’astronauta italiano ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web