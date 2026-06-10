Artemis III la reazione di Luca Parmitano | Così ho scoperto di essere il pilota della missione sulla Luna

Notizia in breve

L’astronauta dell’ESA ha descritto la telefonata in cui è stato informato di essere il pilota della missione Artemis III sulla Luna. Ha spiegato di aver appreso la notizia durante una conversazione telefonica, senza dettagli aggiuntivi. La comunicazione ha segnato un momento di svolta nella sua carriera, senza ulteriori commenti o interpretazioni sul significato di questa designazione. La notizia è stata resa pubblica attraverso un'intervista.