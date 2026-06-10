Ancelotti e gli altri | tutti gli italiani che partecipano al Mondiale

Tre allenatori italiani sono in campo al Mondiale 2026, insieme a un arbitro e assistenti della stessa nazionalità. A supporto, ci sono anche diversi specialisti distribuiti tra gli staff delle diverse squadre partecipanti. La presenza italiana nel torneo si manifesta attraverso ruoli tecnici e arbitrali, con un totale di più di dieci professionisti coinvolti tra allenatori, arbitri e collaboratori specializzati.

Tre allenatori, un arbitro di campo con assistenti e varista e una pattuglia di specialisti sparsi in vari staff delle nazionali al via del Mondiale 2026. Ecco le tracce di Italia nella rassegna iridata che ci vede costretti per la terza volta di fila a guardare da lontano. Non è sufficiente per farsi passare la malinconia, ma è tutto quello che abbiamo e ce lo dobbiamo far bastare. Per oltre un mese e fino a che resteranno in corsa, saranno gli unici spruzzi di azzurro nella vetrina più importante del calcio mondiale, un modo per ricordare a tutti che esistiamo e in alcuni casi possiamo anche continuare ad insegnare il mestiere agli altri. Quali sono i ct italiani al Mondiale. 🔗 Leggi su Panorama.it

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