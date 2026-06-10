Un rappresentante di Mutti Spa ha annunciato l'uso di strumenti come SAP e Archiva per migliorare la gestione dei dati. L'obiettivo è rendere più strutturata e sicura la condivisione delle informazioni, facilitando la circolazione tra le diverse funzioni aziendali e gli stakeholder esterni. L'azienda si sta concentrando sulla disponibilità dei dati, adottando soluzioni che favoriscano un flusso più efficiente e sicuro delle informazioni all’interno dell’organizzazione e con i partner.

“Lavoriamo intensamente sulla disponibilità del dato, condiviso attraverso strumenti che ne facilitino la circolazione sia tra le funzioni interne, sia nei confronti degli stakeholder del nostro ecosistema produttivo. L'obiettivo che stiamo perseguendo è rendere il dato disponibile, strutturato e sicuro. Per questo motivo ci siamo affidati non solo a Sap, ma anche ad Archiva e alle sue soluzioni specifiche”. Lo ha detto Pierangelo Chiappini, Ceo di Mutti Spa, in occasione di Brain, l’evento di Archiva Group, azienda punto di riferimento in ambito Enterprise Content and Process Management, organizzato a Verona in collaborazione con Sap, leader globale nelle applicazioni aziendali e nella Business Ai. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Ai: Chiappini (Mutti Spa), con Sap e Archiva per un dato più strutturato e sicuro

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