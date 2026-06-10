Africano tenta di decapitare un uomo Belfast nel caos dopo il tentato omicidio

Da laverita.info 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo sudanese ha tentato di decapitare un quarantenne e sarà giudicato oggi in tribunale. Il video dell'aggressione ha scatenato proteste anti-immigrazione che sono degenerati in violenti disordini, con incendi, assalti alle case e scontri con le forze dell’ordine. La città è in stato di caos.

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Lo sgomento e la rabbia dilagano a Belfast. Qui, a Kinnaird Avenue, un quartiere residenziale a Nord, un immigrato originario del Sudan ha provato a decapitare un quarantenne lo scorso lunedì sera. Solo il coraggio dei passanti ha evitato il peggio. Adesso la vittima è ricoverata in ospedale con gravi lesioni agli occhi, al collo e alla testa, mentre lo sgozzatore è stato arrestato. Il capo della polizia nordirlandese, Jon Boutcher, ha dichiarato che si ritiene che il sospettato abbia viaggiato dal Sudan a Parigi, e poi da Parigi a Dublino, in date imprecisate, prima di prendere un autobus per Belfast nel febbraio 2023. Secondo quanto affermato da Boutcher, l’uomo ha immediatamente richiesto asilo e nel settembre del 2023 gli è stato concesso il permesso di soggiorno nel Regno Unito valido per 5 anni. 🔗 Leggi su Laverita.info

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African ATTEMPTS To Decapitate Man On Streets Of Belfast!

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