Le azioni di Borsa sono salite in risposta alle offerte in corso nel settore bancario. Il CEO di un grande gruppo bancario ha affermato di aver generato valore attraverso acquisizioni passate. Un’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) potrebbe essere avviata a settembre, ma gli effetti dell’operazione si prevedono visibili solo nel 2027.

IL PUNTO. Il ceo di Intesa Messina rivendica di aver creato valore dalle precedenti acquisizioni. L’Opas potrebbe partire a settembre, ma per vedere gli effetti dell’operazione si dovrà attendere il 2027. Ai mercati piace l’offerta di Intesa Sanpaolo e Unipol su Monte dei Paschi di Siena, ma non disdegnano neppure la proposta di un’operazione «fra pari» lanciata da Banco Bpm all’istituto senese. In Piazza Affari il 9 giugno ha chiuso a 22,84 euro per azione (ben il 4,67% in più) il titolo Unipol, che ha raggiunto un accordo con Intesa per rilevare la metà della rete di Mps, da cedere in un secondo tempo a Bper (che a sua volta ha messo a segno un rialzo del 2,9% a 12,63 euro) nel caso in cui l’Opas studiata da Carlo Messina dovesse andare in porto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Affaire Mps, i titoli corrono in Borsa. Le offerte in campo

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