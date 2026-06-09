Alle urne, un elettore si commuove, indicando che questa è la prima volta che può scegliere liberamente. La vittoria dell’alleanza definita come “Armenia reale” di Pashinyan rappresenta un risultato elettorale importante. La campagna ha coinvolto temi legati alla pace e alla stabilità, con il voto che si svolge in un contesto di tensioni e sfide politiche. Nessuna informazione è fornita su eventuali numeri o percentuali di voto.

IL VOTO CONFERMA L’ATTUALE PRIMO MINISTRO Esultano Unione europea e Usa. Mosca meno, anche se adotta toni diplomatici IL VOTO CONFERMA L’ATTUALE PRIMO MINISTRO Esultano Unione europea e Usa. Mosca meno, anche se adotta toni diplomatici Ai seggi a qualcuno scappa un lacrima. «È la prima volta che possiamo scegliere per davvero chi ci governa», dice commossa una giovane ragazza all’uscita dalle urne nel periferico quartiere Nor Nork, arrocco di palazzine sovietiche che si sviluppa sulle alture della capitale armena. È una “goccia” di emotività dentro una domenica elettorale che – al netto di accuse e contro-accuse fra maggioranza e opposizione – si svolge tutto sommato in un clima tranquillo e senza particolari incidenti, decretando la riconferma del primo ministro uscente Nikol Pashinyan e del suo Contratto civico che si aggiudica il 49,8% (64 seggi su 105 in parlamento). 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Vince l’«Armenia reale» di Pashinyan, una promessa di pace molto in salita

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