Nella notte sono stati compiuti tre furti in una frazione di Sansepolcro. La comunità locale sta considerando la creazione di una Pro loco anche per migliorare la sicurezza. La frazione si trova sul versante appenninico a circa sette chilometri dal centro urbano. La popolazione esprime preoccupazione dopo gli episodi di furto avvenuti recentemente. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni o sui responsabili. La situazione ha spinto alcuni residenti a cercare soluzioni per tutelare il territorio.

SANSEPOLCRO Una Pro loco da creare anche per la sicurezza. C’è preoccupazione alla Montagna, frazione di Sansepolcro sul versante appenninico a sette chilometri dal centro urbano, per i furti che si sono verificati giorni addietro. In una notte, sono stati tre i casi di effrazione riscontrati: due in abitazioni e il terzo in uno dei due ristoranti del posto, dove i ladri hanno forzato un infisso e hanno portato via una modesta somma in denaro e alcuni prodotti alimentari. In quel momento, come si può facilmente intuire, non vi era nessuno all’interno del pubblico esercizio. Diversa la tecnica adoperata per entrare nelle case: quella dei fori praticati nel legno delle finestre; i residenti stavano in quel momento dormendo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tre furti in una notte. Frazione corre ai ripari

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Transports Marseillais : Vols à l'arraché et pickpockets karaté

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