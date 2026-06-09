Spara alla gamba integra di un disabile per un like sui social | ‘Ringrazia che non ti ho ucciso’
Un uomo di 29 anni ha sparato alla gamba di un disabile, colpendo la gamba integra, per ottenere un like sui social. L’aggressore, già amputato a seguito di un incidente stradale, si è costituito e avrebbe ammesso di aver agito per motivi legati ai social media. La vittima ora rischia conseguenze permanenti. La polizia sta indagando sull’accaduto e sulla confessione dell’uomo.
Il 29enne, già amputato dopo un grave incidente stradale, rischia ora conseguenze permanenti. L’aggressore si è costituito e avrebbe confessato il movente. Un “like” messo sui social alla foto della fidanzata. Tanto sarebbe bastato per scatenare una violenza che oggi lascia sgomenta Napoli e non solo. Una vicenda che, se confermata in ogni suo aspetto dalle indagini, racconta uno spaccato inquietante fatto di intimidazioni, paura e presunte logiche criminali. La vittima è un 29enne disabile, sposato, che nel 2019 aveva perso una gamba in seguito a un gravissimo incidente stradale. Oggi rischia di subire conseguenze pesantissime anche all’arto che gli era rimasto dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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