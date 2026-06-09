Un uomo di 29 anni ha sparato alla gamba di un disabile, colpendo la gamba integra, per ottenere un like sui social. L’aggressore, già amputato a seguito di un incidente stradale, si è costituito e avrebbe ammesso di aver agito per motivi legati ai social media. La vittima ora rischia conseguenze permanenti. La polizia sta indagando sull’accaduto e sulla confessione dell’uomo.

Il 29enne, già amputato dopo un grave incidente stradale, rischia ora conseguenze permanenti. L’aggressore si è costituito e avrebbe confessato il movente. Un “like” messo sui social alla foto della fidanzata. Tanto sarebbe bastato per scatenare una violenza che oggi lascia sgomenta Napoli e non solo. Una vicenda che, se confermata in ogni suo aspetto dalle indagini, racconta uno spaccato inquietante fatto di intimidazioni, paura e presunte logiche criminali. La vittima è un 29enne disabile, sposato, che nel 2019 aveva perso una gamba in seguito a un gravissimo incidente stradale. Oggi rischia di subire conseguenze pesantissime anche all’arto che gli era rimasto dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Spara alla gamba integra di un disabile per un like sui social: ‘Ringrazia che non ti ho ucciso’

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