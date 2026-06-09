Scuola dubbi su aumenti e arretrati | il Question Time di Sciandrone

Da ameve.eu 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il Question Time, si sono sollevati dubbi sulla data di accredito degli arretrati sul conto corrente e sull'importo netto che resterà dopo le trattenute fiscali. Non sono state fornite date precise né dettagli riguardo alle cifre che saranno effettivamente accreditate. La discussione si è concentrata sulle tempistiche di pagamento e sulla quantificazione delle somme disponibili per i destinatari.

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Quando arriveranno effettivamente gli arretrati sul conto corrente? Quanto rimarrà nel netto dopo le trattenute fiscali? Come cambierà l'importo della busta paga per docenti e ATA? Quali dettagli tecnici mancano ancora all'accordo del 1° aprile??? In Breve Accordo per biennio 2025-2027 siglato presso ARAN lo scorso 1 aprile. Sei sindacati tra cui Flc Cgil e Snals-Confsal hanno dato il consenso. Question Time con Sciandrone previsto per martedì 9 giugno alle ore 15:00. Fo . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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