La procura di Roma ha aperto un’indagine per corruzione riguardante il Ponte sullo Stretto. Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati e sono accusate di aver cercato di influenzare l’esame della Corte dei Conti sull’approvazione del progetto definitivo. L’indagine si concentra su presunti tentativi di condizionamento delle procedure amministrative legate alla realizzazione dell’opera.

Inchiesta per corruzione legata al Ponte sullo Stretto da parte della Procura di Roma. Tre gli indagati: avrebbero tentato di condizionare l’esame della Corte dei Conti sull’approvazione del progetto definitivo. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ponte Stretto, procura Roma indaga per corruzione

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