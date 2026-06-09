Malaga-Las Palmas playoff mercoledì 10 giugno 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Da infobetting.com 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mercoledì 10 giugno alle 21:00 si gioca la semifinale di ritorno tra Malaga e Las Palmas, valida per i playoff. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le quote sono state aggiornate. La partita si svolge in Spagna e determina quale squadra avanzerà alla fase successiva. Entrambe le squadre sono pronte a scendere in campo, con i giocatori titolari annunciati prima del calcio d’inizio.

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Per inquadrare questa semifinale di ritorno tra Malaga e Las Palmas bisogna partire dalla classifica di Segunda Division nella quale i padroni di casa precedono gli ospiti per via degli scontri diretti a favore, e ovviamente dalla partita di andata, in cui il club andaluso si è imposto per 1-0 grazie a un gol di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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