Malaga-Las Palmas playoff mercoledì 10 giugno 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il match di ritorno tra Malaga e Las Palmas si svolge mercoledì 10 giugno 2026 alle 21:00. La partita è valida per i playoff e si gioca in trasferta per la squadra ospitante. Le formazioni sono state annunciate, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo. Le quote e i pronostici sono disponibili, ma nessuna delle due ha ancora ufficializzato le formazioni definitive. La semifinale decide chi accederà alla finale della competizione.

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Per inquadrare questa semifinale di ritorno tra Malaga e Las Palmas bisogna partire dalla classifica di Segunda Division nella quale i padroni di casa precedono gli ospiti per via degli scontri diretti a favore, e ovviamente dalla partita di andata, in cui il club andaluso si è imposto per 1-0 grazie a un gol di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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