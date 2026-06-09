Lucumì verso l’addio al Bologna c’è il Barcellona

Notizia in breve

Jhon Lucumì lascerà il Bologna questa estate e potrebbe trasferirsi al Barcellona. Il difensore colombiano, dopo il Mondiale, cambierà maglia e probabilmente anche campionato. La società emiliana ha già avviato le trattative per la cessione, che dovrebbe concludersi nei prossimi mesi. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le parti sono in contatto e si aspetta l’accordo finale.