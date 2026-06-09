Lucumì verso l’addio al Bologna c’è il Barcellona
Jhon Lucumì lascerà il Bologna questa estate e potrebbe trasferirsi al Barcellona. Il difensore colombiano, dopo il Mondiale, cambierà maglia e probabilmente anche campionato. La società emiliana ha già avviato le trattative per la cessione, che dovrebbe concludersi nei prossimi mesi. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le parti sono in contatto e si aspetta l’accordo finale.
Jhon Lucumì è destinato a salutare il Bologna durante la prossima estate con il centrale colombiano che, una volta terminato il mondiale, cambierà maglia e, con ogni probabilità, campionato. Lucumì nel mirino del Barcellona (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto affermato dal Corriere di Bologna, il difensore classe 1998 sarebbe finito nel mirino del Barcellona, pronto a fare un’ offerta da circa 20 milioni di euro per portarlo in Spagna. Il difensore centrale è sul taccuino di diverse big, anche inglesi, pronte a farsi avanti già nei prossimi giorni. La volontà del Barcellona è quella di provare a chiudere quanto prima l’affare per non rischiare di vedere ancora più alta la valutazione del calciatore nel caso in cui dovesse disputare un buon mondiale con la sua nazionale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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