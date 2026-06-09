L' appello di Emanuele Filiberto a Mattarella | Le spoglie reali tornino in Italia

Un discorso è stato rivolto al Presidente della Repubblica da parte di un ex principe, che ha chiesto di permettere il rientro delle spoglie di un re e di una regina in Italia. Dopo 80 anni di esilio, egli ha espresso la speranza che le salme possano essere tumulate nel Pantheon, dove sono sepolti già altri monarchi italiani. La richiesta si rivolge specificamente alle autorità istituzionali del paese.

AGI - "Dopo 80 anni da quell'esilio, rivolgo il mio appello molto sentito al Presidente della Repubblica Mattarella: che consenta che le spoglie di Umberto II e di Maria Josè possano tornare in Italia e riposare al Pantheon, dove ci sono già i primi due re d'Italia e la regina Margherita. Spero che il tempo della serenità sia arrivato". Queste le parole che Emanuele Filiberto di Savoia d'Italia rivolge al Capo dello Stato i n un colloquio con 'Il Giornale' a ottant'anni dall'esilio del nonno, l'ultimo Re d'Italia, Umberto II e di Maria Josè. Luogotenente generale del Regno d'Italia dal 5 giugno 1944 al 9 maggio 1946 Umberto II fu sovrano dal 9 maggio al 13 giugno 1946. 🔗 Leggi su Agi.it

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