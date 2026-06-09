Iran elicottero Usa precipita a Hormuz Trump | Accordo in due o tre giorni

Un elicottero Apache dell'esercito americano è precipitato nelle ultime ore vicino allo Stretto di Hormuz. Il fatto è stato confermato senza ulteriori dettagli sulle cause o eventuali vittime. Il presidente ha dichiarato che un accordo potrebbe essere raggiunto in due o tre giorni. Nessuna altra informazione è stata comunicata riguardo alle circostanze dell'incidente o alle conseguenze immediate.

(Adnkronos) – Un elicottero dell'esercito americano, un 'Apache', è precipitato nelle scorse ore vicino allo Stretto di Hormuz. Il presidente americano Donad Trump, riporta il New York Times, ha detto che i "due piloti sono salvi". Le cause dell'incidente ancora non sono state chiarite e un'indagine è in corso. Intanto, ha spiegato il tycoon ieri. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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US Apache Helicopter Crashes Near Strait Of Hormuz, Trump Says Crew Members Are Safe |

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