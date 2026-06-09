Belen Rodriguez è stata coinvolta in due incidenti stradali che hanno portato al ritiro della sua patente. Inoltre, è stata aperta un’indagine per omissione di soccorso. La cantante e showgirl si trova quindi sotto inchiesta per aver lasciato la scena degli incidenti senza prestare assistenza. La questura ha sospeso la patente della donna, che si trova attualmente al centro di questa vicenda giudiziaria.

Belen Rodriguez è stata coinvolta in due incidenti stradali, portando al ritiro della sua patente e all’apertura di un’indagine per omissione di soccorso. Gli eventi hanno avuto luogo dopo che la showgirl ha appreso di non essere stata scelta come conduttrice de L’Isola dei Famosi, ma i due fatti non sono necessariamente collegati. La procura di Milano ha affidato il caso alla pm Maria Cristina Ria. Tommaso Zorzi ammette di non avere più rapporti con Aurora Ramazzotti: i motivi Belen Rodriguez e i dettagli degli incidenti stradali. Il primo incidente è avvenuto intorno alle 19:30 in via Melzi d’Eril, vicino all’ Arco della Pace. Belen avrebbe colpito lo specchietto di un’auto e proseguito senza fermarsi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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© Anticipazionitv.it - Belen Rodriguez “indagata” e con la patente sospesa: il motivo

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