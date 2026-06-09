Ballottaggi 3-3 nei capoluoghi E lo sguardo è già alle politiche

Da agi.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nei ballottaggi nei capoluoghi di provincia si sono registrati tre vittorie per il centrodestra e tre per il centrosinistra. Il centrodestra ha conquistato Lecco, mentre ha confermato le amministrazioni di Arezzo e Macerata. La partita si è conclusa in parità, con nessuna delle due coalizioni che ha ottenuto più di tre vittorie. L’attenzione ora si sposta sulle elezioni politiche in programma prossimamente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

AGI - Finisce in parità la partita dei ballottaggi nei capoluoghi di provincia. Il centrodestra strappa Lecco al centrosinistra e conferma Arezzo e Macerata. Il centrosinistra strappa Agrigento al centrodestra e conferma Chieti e Trani. Al netto di Venezia, la sfida politicamente più pesante vinta dal centrodestra, la tornata elettorale che si conclude con i ballottaggi di domenica e lunedì, considerando anche i primi turni, vedeva al voto 18 comuni capoluogo. Il centrosinistra passa da 8 a 10, il centrodestra da 5 a 6, i civici da 5 a 2. Cambiano colore Agrigento, Avellino, Crotone, Enna, Lecco, Pistoia e Reggio Calabria. Nel dettaglio: passano dal centrodestra al centrosinistra Agrigento e Pistoia. 🔗 Leggi su Agi.it

ballottaggi 3 3 nei capoluoghi e lo sguardo 232 gi224 alle politiche
© Agi.it - Ballottaggi, 3-3 nei capoluoghi. E lo sguardo è già alle politiche
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Comunali, nei capoluoghi 3 a 3 nei ballottaggi. Meloni: “Confermata la nostra forza”. Al centrosinistra 10 sindaci su 16Nei capoluoghi si sono conclusi i ballottaggi delle elezioni comunali 2026 con un pareggio di tre vittorie e tre sconfitte.

Temi più discussi: Ballottaggi, 3-3 nei capoluoghi. E lo sguardo è già alle politiche; Ballottaggi, finisce 3-3. La sinistra perde Lecco ma conquista Agrigento; Risultati elezioni comunali, reazioni dei leader da Meloni a Schlein; Ballottaggi: pareggio 3-3 nei capoluoghi, affluenza giù di 8 punti.

ballottaggi 3 3 nei capoluoghiBallottaggi, nei Comuni capoluogo finisce in pareggio: centrodestra-centrosinistra 3-3. Meloni canta vittoriaAl centrosinistravanno in totale 10 Sindaci su 16. Malissimo l’affluenza: si ferma al 52%, ben otto punti in meno rispetto al primo turno. In Sicilia alle urne soltanto il 46 per cento degli aventi di ... rtl.it

ballottaggi 3 3 nei capoluoghiBallottaggi comunali 2026. Nei capoluoghi è pareggio: 3 a 3. Affluenza al 52%, in calo di 8 puntiIl secondo turno in 42 comuni e il primo turno in 148 centri della Sardegna. L’affluenza è stata pari al 52%, quasi otto punti in meno ... repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web