Nei ballottaggi nei capoluoghi di provincia si sono registrati tre vittorie per il centrodestra e tre per il centrosinistra. Il centrodestra ha conquistato Lecco, mentre ha confermato le amministrazioni di Arezzo e Macerata. La partita si è conclusa in parità, con nessuna delle due coalizioni che ha ottenuto più di tre vittorie. L’attenzione ora si sposta sulle elezioni politiche in programma prossimamente.

AGI - Finisce in parità la partita dei ballottaggi nei capoluoghi di provincia. Il centrodestra strappa Lecco al centrosinistra e conferma Arezzo e Macerata. Il centrosinistra strappa Agrigento al centrodestra e conferma Chieti e Trani. Al netto di Venezia, la sfida politicamente più pesante vinta dal centrodestra, la tornata elettorale che si conclude con i ballottaggi di domenica e lunedì, considerando anche i primi turni, vedeva al voto 18 comuni capoluogo. Il centrosinistra passa da 8 a 10, il centrodestra da 5 a 6, i civici da 5 a 2. Cambiano colore Agrigento, Avellino, Crotone, Enna, Lecco, Pistoia e Reggio Calabria. Nel dettaglio: passano dal centrodestra al centrosinistra Agrigento e Pistoia. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ballottaggi, 3-3 nei capoluoghi. E lo sguardo è già alle politiche

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Comunali, nei capoluoghi 3 a 3 nei ballottaggi. Meloni: “Confermata la nostra forza”. Al centrosinistra 10 sindaci su 16Nei capoluoghi si sono conclusi i ballottaggi delle elezioni comunali 2026 con un pareggio di tre vittorie e tre sconfitte.

Temi più discussi: Ballottaggi, 3-3 nei capoluoghi. E lo sguardo è già alle politiche; Ballottaggi, finisce 3-3. La sinistra perde Lecco ma conquista Agrigento; Risultati elezioni comunali, reazioni dei leader da Meloni a Schlein; Ballottaggi: pareggio 3-3 nei capoluoghi, affluenza giù di 8 punti.

Ballottaggi, 3-3 nei capoluoghi. E lo sguardo è già alle politiche x.com

Ballottaggi, nei Comuni capoluogo finisce in pareggio: centrodestra-centrosinistra 3-3. Meloni canta vittoriaAl centrosinistravanno in totale 10 Sindaci su 16. Malissimo l’affluenza: si ferma al 52%, ben otto punti in meno rispetto al primo turno. In Sicilia alle urne soltanto il 46 per cento degli aventi di ... rtl.it

Ballottaggi comunali 2026. Nei capoluoghi è pareggio: 3 a 3. Affluenza al 52%, in calo di 8 puntiIl secondo turno in 42 comuni e il primo turno in 148 centri della Sardegna. L’affluenza è stata pari al 52%, quasi otto punti in meno ... repubblica.it