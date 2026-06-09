Almanacco 9 giugno | Accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 9 giugno è ricordato per vari eventi storici, compleanni di personaggi famosi e ricorrenze religiose. Tra gli avvenimenti si segnalano invenzioni che hanno cambiato il corso della storia e fatti curiosi. Vengono anche menzionati compleanni di personaggi noti e un santo celebrato in questa data. L’almanacco include inoltre un proverbio del giorno e altre curiosità legate alle ricorrenze di oggi.

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi martedì 9 giugno, 140° giorno del calendario gregoriano. Mancano 205 giorni alla fine dell’anno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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