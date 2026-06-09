Il cantante ha annunciato che non si esibirà più con Romina Power, affermando che non ci saranno ulteriori concerti insieme. La decisione segna la fine del sodalizio artistico tra i due, con l’artista che ha dichiarato di non voler più cantare con l’ex collega. Finiscono così due anni di collaborazione, con l’ultimo impegno previsto per due concerti.

Il sodalizio artistico tra Al Bano Carrisi e Romina Power, sarebbe giunto a un epilogo definitivo. L’annuncio arriva direttamente dal cantante con parole che non lasciano spazio a interpretazioni: “Con Romina non canterò più. Mai più”. La dichiarazione, rilasciata al settimanale DiPiù Tv, segna la fine di un legame che ha attraversato oltre cinquant’anni di storia della musica italiana, superando persino la fine del loro matrimonio. Il motivo di questa decisione – apparentemente irrevocabile – si deve alle dichiarazioni rilasciate da Romina al programma televisivo Belve, lo scorso aprile. Durante l’intervista, la cantante e attrice ha riaperto la ferita mai rimarginata della scomparsa della primogenita Ylenia, avvenuta nel 1993 a New Orleans. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Al Bano chiude con Romina per sempre: “Mai più insieme”. Solo due concerti e basta

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Al Bano contro Romina : «Lascia in pace Ylenia, è viva solo nel nostro cuore»

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