Alle ore 20:25 del 8 giugno 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disagi nella zona.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione scorrevole sulle principali strade autostrade della nostra regione fatta eccezione per rallentamenti sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra Laurentina e la Appia che argomento lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario in programma nei prossimi giorni il personale del gruppo Ferrovie dello Stato e di Trenitalia incrociano le braccia dalle ore 3 di giovedì 11 fino alle ore 20 di venerdì 12 giugno i treni possono subire cancellazioni o variazioni per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21 da Francesca chiovenda e Astral infomobilità è tutto grazie per averci seguito un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-06-2026 ore 20:25

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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