Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-06-2026 ore 17 | 25
Il servizio di Astral Infomobilità segnala le condizioni della viabilità a Roma e nel Lazio alle 17:25 del 8 giugno 2026. Non sono state riportate chiusure o incidenti rilevanti, ma si consiglia di consultare le fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti. La comunicazione viene trasmessa dalla redazione di Astral Infomobilità, che fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni della rete stradale e dei mezzi di trasporto.
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente sulla via del mare all'altezza di Ostia Antica che crea code da Dragona in direzione Ostia rimaniamo nel quadrante Sud code su via dell'Aeroporto da viale lago di Traiano al ponte della Scafa verso Ostia che nella stessa direzione sulla Colombo da Vitinia a malafede sulla via Pontina code da Spinaceto a raccordo anulare in direzione Eur proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code tra la Cassia bis e la Salaria è più avanti si rallenta dalla Nomentana alla Prenestina sul tratto Urbano della... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-06-2026 ore 08:25Alle 8:25 del 7 giugno 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-06-2026 ore 11:25Alle 11:25 di oggi, la regione Lazio ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma.
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Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-06-2026 ore 15:25Astral infomobilità Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione al momento è ... romadailynews.it
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