Il servizio di Astral infomobilità segnala aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio, con una comunicazione data alle 16:25 del 8 giugno 2026. La redazione fornisce informazioni sulla situazione del traffico e eventuali disagi nelle strade della regione. Non sono stati riportati dettagli specifici su incidenti o chiusure, ma l’aggiornamento è destinato a informare gli utenti sulla condizione attuale delle strade.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolti e gli incidenti sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna all'altezza di Boccea la circolazione è tornata regolare più avanti per traffico code a tratti tra la Pontina è la diramazione Roma Sud in carreggiata interna code tra la Cassia bis e la Salaria è più avanti si rallenta dalla Nomentana alla Prenestina sul tratto Urbano della A24 per un veicolo fermo code da Togliatti a Cerbara in direzione raccordo anulare code anche sulla via Flaminia tra via due ponti e Raccordo Anulare verso quest'ultimo ci spostiamo nel. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-06-2026 ore 16:25

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