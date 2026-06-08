Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-06-2026 ore 13 | 25
Alle 13:25 di oggi, la viabilità nella regione Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità. La comunicazione fornisce informazioni sulla situazione del traffico e eventuali disagi lungo le strade della capitale e dintorni. Non sono stati segnalati incidenti o blocchi significativi. La redazione di Astral infomobilità invita gli automobilisti a consultare gli aggiornamenti per eventuali variazioni durante la giornata.
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un incidente sulla via Flaminia la causa delle code Grottarossa via dei Due Ponti ci spostiamo sulla Casilina altro incidente provoca code all'altezza di via del Ponte della Catena nei due sensi di marcia e per traffico si sono formate code sulla tratto Urbano della Teramo da Portonaccio al bivio per la tangenziale est direzione centro sul Raccordo Anulare code interna all'altezza dell'uscita a Prenestina in esterna si rallenta dalla Laurentina Ardeatina siamo in chiusura lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario in. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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