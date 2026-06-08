Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-06-2026 ore 13 | 25

Da romadailynews.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 13:25 di oggi, la viabilità nella regione Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità. La comunicazione fornisce informazioni sulla situazione del traffico e eventuali disagi lungo le strade della capitale e dintorni. Non sono stati segnalati incidenti o blocchi significativi. La redazione di Astral infomobilità invita gli automobilisti a consultare gli aggiornamenti per eventuali variazioni durante la giornata.

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