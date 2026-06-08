Via Watteau | offerta da 5 milioni per il Leoncavallo trattativa ferma

Notizia in breve

Un'offerta di 5 milioni di euro è stata presentata per il complesso del Leoncavallo, situato in via Watteau, ma la trattativa si è bloccata. La proprietà ha deciso di non considerare un'offerta che raddoppia il valore stimato dalla perizia tecnica. Gli imprenditori coinvolti sono due, ma i loro nomi non sono stati resi pubblici. La decisione di non proseguire con l'accordo ha generato tensioni tra le parti.