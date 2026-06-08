Via Watteau | offerta da 5 milioni per il Leoncavallo trattativa ferma
Un'offerta di 5 milioni di euro è stata presentata per il complesso del Leoncavallo, situato in via Watteau, ma la trattativa si è bloccata. La proprietà ha deciso di non considerare un'offerta che raddoppia il valore stimato dalla perizia tecnica. Gli imprenditori coinvolti sono due, ma i loro nomi non sono stati resi pubblici. La decisione di non proseguire con l'accordo ha generato tensioni tra le parti.
Perché la proprietà ignora un'offerta doppia rispetto alla perizia tecnica?. Chi sono gli imprenditori che hanno stanziato 5 milioni di euro?. Come può il progetto del Leoncavallo sbloccarsi senza la proprietà?. Quali nuove forme di occupazione potrebbero attivarsi a via Watteau?.? In Breve Perizia tecnica valuta il complesso immobiliare tra 2,5 e 3 milioni di euro.. Sergio Cusani e Pino Tripodi coordinano il gruppo di imprenditori interessati.. Sgombero dell'edificio di via Watteau previsto per agosto 2025.. Marina Boer e Daniele Farina valutano nuove strategie o occupazioni degli spazi.. Un’offerta da 5 milioni di euro per il recupero di via Watteau: stallo nelle trattative per il ritorno del Leoncavallo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
LEONCAVALLO, OFFERTI A CABASSI 5 MLN DI EURO PER IL RIENTRO IN VIA WATTEAU
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Temi più discussi: Milano, il Leoncavallo accelera e punta a tornare in via Watteau; Leoncavallo, conferenza su prospettiva ritorno in via Watteau; Il Leoncavallo dopo lo sgombero, i militanti organizzano un incontro e rompono il silenzio: La città deve sapere; Leoncavallo, i militanti rompono il silenzio: Vogliamo tornare in via Watteau.
LEONCAVALLO, 8 GIUGNO CONFERENZA STAMPA IN VIA WATTEAU Lo diciamo dal 21 agosto 2025, il giorno del funesto e arrogante sgombero. Ora è arrivato il momento che la città sappia a che punto si trova l’ipotesi del ritorno dello spazio pubblico Leo - Facebook facebook
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2026-06-04 Giovedì: 5.2.4 ; Jean Valjean / L'intestino del Leviatano (L'intestin de Léviathan) / (Senza nome) (Dettagli ignorati) reddit