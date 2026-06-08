Varese auto sbanda e travolge 5 ragazzi sulla statale 394 | morta sul colpo una 17enne gravi gli altri 4 - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 7 giugno, sulla statale 394 in provincia di Varese, un'auto ha perso il controllo e ha investito cinque ragazzi. Una ragazza di 17 anni è deceduta sul colpo, mentre gli altri quattro sono rimasti feriti in modo grave. Il conducente della Fiat Panda bianca è stato soccorso, ma non si trova in pericolo di vita. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine.

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Anche il conducente dell’auto, una Fiat Panda bianca, è rimasto coinvolto, ma secondo le prime valutazioni sanitarie non sarebbe in pericolo di vita Drammatico incidente stradale domenica 7 giugno in provincia di Varese. Intorno alle 15.30, lungo la statale 394 del Verbano, nel territorio di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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