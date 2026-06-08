Un ristorante pordenonese tra quelli premiati per la vista più bella d' Italia | La classica osteria in uno scenario di silenzi e natura

Da pordenonetoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ristorante di Pordenone è stato riconosciuto tra quelli con la vista più bella in Italia. La struttura è descritta come una tipica osteria immersa in un contesto di silenzio e natura. La qualità del paesaggio contribuisce alla decisione di visitare il locale, che si distingue per il panorama offerto. La selezione si basa su criteri legati all’aspetto visivo e all’ambiente circostante. La premiazione evidenzia l’importanza della vista come elemento chiave nella scelta di un ristorante.

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Il panorama è indubbiamente tra i criteri che portano le persone a scegliere un ristorante rispetto a un altro. "Spesso ci si dimentica quanto sono importanti la vista e il contesto", sottolinea Marco Bolasco, l'amministratore di Topic, che ha curato la guida Bella Vista, la prima dedicata ai. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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