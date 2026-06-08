Un turista di 20 anni è caduto da alcuni metri dalla terrazza panoramica dell'anfiteatro Monte Echia a Napoli. Si ipotizza che abbia perso l’equilibrio mentre cercava di scattare un selfie. La caduta è avvenuta sulla sommità del sito archeologico, con il giovane che ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ferito in ospedale.

Precipita da una terrazza panoramica per fare un selfie e finisce in ospedale in pericolo di vita. Un 20enne siciliano si trova ricoverato in prognosi riservata per una caduta di diversi metri dalla terrazza dell’anfiteatro del Monte Echia, a Napoli. Sottoposto a intervento chirurgico, il ragazzo sta lottando contro la morte a cause della gravi lesioni riportate. La caduta dal terrazzo del Monte Echia Il turista in pericolo di vita a Napoli L'ipotesi selfie dal terrazzo dell'anfiteatro La caduta dal terrazzo del Monte Echia L’episodio è avvenuto intorno alle 20 di domenica 7 giugno nella terrazza dell’anfiteatro del Monte Echia, nota per la vista panoramica da cui si può ammirare l’intero golfo di Napoli e del Vesuvio, dove il ragazzo era arrivato con un gruppo di turisti e la famiglia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Virgilio.it - Turista precipita a Napoli dalla terrazza dell'anfiteatro Monte Echia, forse per un selfie: rischia la vita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Napoli, precipita dal Monte Echia mentre scatta un selfie: turista 20enne grave

Leggi anche: Napoli, precipita dal Monte Echia mentre scatta selfie: 20enne ricoverato in prognosi riservata

Temi più discussi: Napoli, turista precipita dal monte Echia, il giovane caduto dopo un selfie: è grave; Napoli, precipita dal belvedere del Monte Echia: grave turista palermitano di 20 anni. L'ipotesi del selfie prima della caduta; Giovane turista precipita da Monte Echia per scattarsi un selfie; Turista cade da Monte Echia a Napoli, grave un 20enne.

Giovane turista precipita da Monte Echia per scattarsi un selfie ift.tt/pNubx0z x.com

Turista precipita a Napoli dalla terrazza dell'anfiteatro Monte Echia, forse per un selfie: rischia la vitaTurista 20enne precipita per alcuni metri dal terrazzo panoramico dell'anfiteatro del Monte Echia a Napoli per farsi un selfie: è in pericolo di vita ... virgilio.it

Napoli, turista precipita dal monte Echia, il giovane caduto dopo un selfie: è graveMonte Echia è la propaggine tufacea che chiude a sud il Quartiere Chiaia, uno dei punti d'osservazione storici della città. La terrazza attira ogni anno migliaia di visitatori, italiani e stranieri, ... fanpage.it