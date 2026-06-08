Turista precipita a Napoli dalla terrazza dell' anfiteatro Monte Echia forse per un selfie | rischia la vita

Da virgilio.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un turista di 20 anni è caduto da alcuni metri dalla terrazza panoramica dell'anfiteatro Monte Echia a Napoli. Si ipotizza che abbia perso l’equilibrio mentre cercava di scattare un selfie. La caduta è avvenuta sulla sommità del sito archeologico, con il giovane che ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ferito in ospedale.

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Precipita da una terrazza panoramica per fare un selfie e finisce in ospedale in pericolo di vita. Un 20enne siciliano si trova ricoverato in prognosi riservata per una caduta di diversi metri dalla terrazza dell’anfiteatro del Monte Echia, a Napoli. Sottoposto a intervento chirurgico, il ragazzo sta lottando contro la morte a cause della gravi lesioni riportate. La caduta dal terrazzo del Monte Echia Il turista in pericolo di vita a Napoli L'ipotesi selfie dal terrazzo dell'anfiteatro La caduta dal terrazzo del Monte Echia L’episodio è avvenuto intorno alle 20 di domenica 7 giugno nella terrazza dell’anfiteatro del Monte Echia, nota per la vista panoramica da cui si può ammirare l’intero golfo di Napoli e del Vesuvio, dove il ragazzo era arrivato con un gruppo di turisti e la famiglia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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