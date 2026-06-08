Tragedia a Monteverde | 89enne morta dopo l’impatto con un’auto

Notizia in breve

Un'anziana di 89 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto sulle strisce pedonali a Monteverde. La vettura coinvolta era guidata da un uomo di 78 anni. Sono in corso verifiche sui test alcolemici effettuati sul conducente, ma i risultati non sono ancora stati resi noti. Restano da chiarire le modalità dell’incidente e come l’auto sia riuscita a colpire la donna in quel punto.