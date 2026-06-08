Tragedia a Monteverde | 89enne morta dopo l’impatto con un’auto
Un'anziana di 89 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto sulle strisce pedonali a Monteverde. La vettura coinvolta era guidata da un uomo di 78 anni. Sono in corso verifiche sui test alcolemici effettuati sul conducente, ma i risultati non sono ancora stati resi noti. Restano da chiarire le modalità dell’incidente e come l’auto sia riuscita a colpire la donna in quel punto.
Come ha fatto l'auto a colpire la donna sulle strisce?. Quali sono gli esiti dei test alcolemici sul conducente di 78 anni?. Cosa hanno rivelato i rilievi scientifici al civico 65?. Perché quel tratto di viale Isacco Newton è considerato così pericoloso?.? In Breve Lunedì 8 giugno l'incidente avviene in viale Isacco Newton civico 65. Automobilista di 78 anni coinvolto in test alcolemici e tossicologici al San Camillo. Polizia locale XII gruppo Monteverde effettua rilievi scientifici vicino al supermercato Pim. Criticità sicurezza stradale segnalate per i flussi veicolari nei Colli Portuensi. Una donna di 89 anni perde la vita in un tragico investimento a viale Isacco Newton lunedì 8 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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