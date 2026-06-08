Tour estivo | 10 settimane di inclusione tra Abruzzo Marche e Trentino

Notizia in breve

Durante il tour estivo di 10 settimane, i partecipanti potranno svolgere attività pratiche legate all’inclusione sociale, come laboratori e incontri. Il progetto coinvolge regioni tra Abruzzo, Marche e Trentino. Le famiglie che aderiranno avranno a disposizione servizi di supporto e integrazione, con l’obiettivo di favorire l’accesso a risorse e opportunità. Il percorso si concentra su interventi concreti e sulla promozione di reti di supporto tra le comunità locali.