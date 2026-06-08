Tour estivo | 10 settimane di inclusione tra Abruzzo Marche e Trentino
Durante il tour estivo di 10 settimane, i partecipanti potranno svolgere attività pratiche legate all’inclusione sociale, come laboratori e incontri. Il progetto coinvolge regioni tra Abruzzo, Marche e Trentino. Le famiglie che aderiranno avranno a disposizione servizi di supporto e integrazione, con l’obiettivo di favorire l’accesso a risorse e opportunità. Il percorso si concentra su interventi concreti e sulla promozione di reti di supporto tra le comunità locali.
Quali attività pratiche coinvolgeranno i partecipanti durante il tour?. Come cambierà la vita delle famiglie grazie a questo progetto?. Chi accompagnerà i ragazzi durante le dieci settimane di viaggio?. Dove si sposterà il gruppo dopo la tappa in Abruzzo?.? In Breve 15 partecipanti e 15 volontari accompagnati da personale specializzato ogni settimana. Tappe a Marotta dall'11 luglio all'1 agosto e a Primiero dal 23 agosto. Rossano Bartoli sottolinea l'importanza dei laboratori creativi e della crescita personale. Tradizione della Fondazione avviata nel 1964 per favorire l'inclusione sociale. I soggiorni estivi della Lega del Filo d’Oro partono da Giulianova per un tour di dieci settimane. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Tour 3 giorni in Abruzzo - Idee per un itinerario tra mare e montagna
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