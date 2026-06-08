TIM Summer Hits 2026 | quattro serate a Piazza del Popolo

L'evento TIM Summer Hits 2026 si svolgerà a Roma, con quattro serate a Piazza del Popolo. La manifestazione, organizzata dalla Rai, trasformerà la piazza in un grande palco all’aperto. Le serate sono programmate per questa estate e coinvolgeranno artisti e pubblico in un grande evento musicale. La piazza sarà il centro delle attività, con spettacoli dal vivo e intrattenimento musicale.

L’estate musicale della Rai si prepara a tornare protagonista: TIM Summer Hits è pronto ad animare Roma con quattro serate evento che trasformeranno Piazza del Popolo nel più grande palcoscenico a cielo aperto della stagione. Gli appuntamenti sono fissati per domenica 21, lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 giugno 2026, e l’ingresso sarà completamente gratuito. Alla conduzione ci saranno ancora una volta Carlo Conti e Andrea Delogu, al timone dello show per il terzo anno consecutivo, pronti a guidare il pubblico attraverso le hit del momento e le performance live degli artisti italiani e internazionali più attesi di questa estate. Sul palco si alterneranno le star della musica, che porteranno i loro brani più amati dando vita a momenti di grande energia condivisa con il pubblico presente in piazza. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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