Il film di Star Wars ha incassato meno di 50 milioni di euro nel primo fine settimana, segnando il peggior risultato di sempre per un titolo della saga. La pellicola ha aperto con numeri molto inferiori rispetto alle aspettative, con una diminuzione del 70% rispetto al precedente capitolo. La risposta del pubblico è stata tiepida e le recensioni sono state generalmente negative, portando a un calo rapido delle sale. La produzione ha già annunciato tagli al budget per i prossimi progetti.

Il ritorno di Star Wars sul grande schermo si sta rivelando un vero e proprio incubo per Lucasfilm e Disney. The Mandalorian e Grogu, il nuovo lungometraggio che prosegue le vicende dell’acclamata serie TV di Disney+, ha appena registrato un nuovo record negativo al botteghino, confermando un trend in caduta libera fin dal debutto. Nonostante l’enorme fazione di fan cresciuta in questi anni sul piccolo schermo, il pubblico ha deciso di non seguire i due iconici protagonisti nelle sale cinematografiche. Trattandosi del primo film della saga di Guerre Stellari a uscire al cinema dopo ben sette anni di assenza (il dodicesimo live-action in totale), le aspettative erano altissime, ma i risultati si sono rivelati drammatici. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - The Mandalorian and Grogu: Crollo al botteghino – Flop storico per Star Wars!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Mandalorian and Grogu - SPOILER Talk!

Notizie e thread social correlati

The Mandalorian e Grogu: Le previsioni al botteghino non premiano nuovo film di Star Wars?L'uscita del nuovo film legato a The Mandalorian e Grogu ha attirato molta attenzione, ma le prime previsioni al botteghino indicano risultati...

Prime reazioni a The Mandalorian & Grogu: critica divisa tra “capolavoro estivo” e flop di Star WarsIl nuovo episodio della saga di Star Wars, intitolato The Mandalorian & Grogu, ha suscitato reazioni contrastanti tra i critici.

Temi più discussi: Questa è la via: The Mandalorian and Grogu; Il grande assente da The Mandalorian and Grogu potrebbe essere protagonista di una storia alla John Wick; The Mandalorian & Grogu e il record negativo nella storia di Star Wars; STAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU: LA SERIE TV PIÙ CELEBRE DELLA SAGA SBARCA AL CINEMA.

Happy Birthday David Filoni #DavidFiloni #StarWarsTheCloneWars #TheMandalorian #TheBookofBobaFett #Ahsoka #RogueOneAStarWarsStory #StarWarsRebels #Chopper #StarWarsTheMandalorianandGrogu #TrapperWolf #StarWars #HappyBirth x.com

Star Wars di Disney: The Mandalorian e Grogu ha incassato un stima di $40.1M dai cinema IMAX in tutto il mondo fino a domenica. reddit

Mandalorian and Grogu Box Office Sets Franchise Low: Dejarik Arena Is Evolutionary Game TheoryMandalorian and Grogu box office sets the worst Star Wars chart record in franchise history, falling to sixth place with a 61% third-weekend drop. Here is why the streaming-to-theatrical model failed, ... techtimes.com

The Mandalorian and Grogu ha guardato a Star Wars Jedi: Fallen Order per una scena in particolareUn commento audio del regista, ascoltabile in sala tramite app, sta svelando i retroscena di The Mandalorian and Grogu, come il fatto che un videogioco abbia ispirato il design di una delle sequenze.. multiplayer.it