Danilo e Francesca sono la seconda coppia annunciata per la prossima edizione di Temptation Island. I due hanno spiegato che hanno deciso di partecipare per affrontare alcune difficoltà nel loro rapporto. Hanno anche riferito che un evento particolarmente grave si è verificato a dicembre, senza fornire ulteriori dettagli. La coppia ha dichiarato di voler mettere alla prova la loro relazione attraverso il programma. La nuova edizione dovrebbe andare in onda nei prossimi mesi.

Il loro video di presentazione è stato reso noto ieri e ha subito catturato l'attenzione di moltissime persone, soprattutto a causa dell'atteggiamento del ragazzo. Lui infatti continuava a ridere mentre la fidanzata spiegava le ragioni che l'hanno spinta a partecipare al reality condotto da Filippo Bisciglia, sono in tanti a pensare che il loro amore non sopravviverà a questa esperienza. Danilo e Francesca metteranno alla prova il loro amore a Temptation Island: la coppia svela perché ha deciso di partecipare Francesca ha fatto sapere che è stata lei a scrivere a Temptation Island perché non si fida più del fidanzato. I due stanno insieme da quattro anni e lei è convinta che le dica molte balle. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Temptation Island, Danilo e Francesca svelano perché partecipano: “La cosa più grave è successa a dicembre”

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