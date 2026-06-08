Tajani su Intesa-Mps | Sistema bancario vivace e più forte dopo la crisi

Da laverita.info 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il vicepremier ha dichiarato che il sistema bancario italiano si presenta più forte e dinamico rispetto al passato, sottolineando la sua vitalità dopo le crisi precedenti. Ha evidenziato come le banche abbiano rafforzato la loro solidità e resilienza, rendendo il settore più stabile. La sua analisi si basa su dati di consolidamento e crescita delle istituzioni finanziarie italiane, che secondo lui testimoniano un miglioramento complessivo del sistema.

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«Particolarmente vivace» e più forte dopo le difficoltà del passato. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato, a margine del Business Forum Italia-Norvegia alla Farnesina, il lancio dell’offerta pubblica di acquisto di Intesa Sanpaolo nei confronti di Monte dei Paschi di Siena. «Sono sempre favorevole al libero mercato, quindi non tocca a me fare il tifo per una banca o per un’altra», ha affermato Tajani. «Basta cacicchi», aveva promesso Elly Schlein.«I cacicchi erano capi tribù del Sudamerica, gente riconosciuta dal popolo». Vladimiro Crisafulli, detto Mirello, è considerato il più illustre esponente della vituperata categoria. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Tajani sull'offerta Intesa-Mps: Nostro sistema bancario vivace e piu' forte dopo crisi

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