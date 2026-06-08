Superenalotto numeri combinazione vincente oggi 8 giugno

Nel concorso SuperEnalotto di oggi, 8 giugno, nessun giocatore ha centrato il '6' né il '5+1'. Sono stati comunque estratti due numeri vincenti con cinque numeri indovinati, ognuno dei quali ha vinto una quota di 59 euro.

(Adnkronos) – Nessun '6' e nessun '5+1' al concorso SuperEnalotto di oggi, lunedì 8 giugno. Due punti '5' si sono aggiudicati una quota unitaria pari a 59.161 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti '6' è di 176,8 mln di euro. Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 08/01/2026

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