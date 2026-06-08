A giugno 2026, tra le Smart TV 4K con un prezzo inferiore a 400 euro, sono stati selezionati cinque modelli di marche diverse. Le marche coinvolte sono Samsung, Hisense, TCL, LG e Philips. Sono stati confrontati i dettagli tecnici e i prezzi di ciascun modello.

Cerchi una Smart TV 4K sotto i 400 euro? Ecco i 5 migliori modelli di giugno 2026: Samsung, Hisense, TCL, LG e Philips a confronto con schede tecniche e prezzi. L'estate è il momento ideale per rinnovare il televisore di casa: la voglia di maratone serali su Netflix, le partite di Wimbledon e le notti cinema sul divano rendono l'acquisto di una nuova Smart TV particolarmente appetibile. La buona notizia è che nel 2026 400 euro sono più che sufficienti per portarsi a casa un televisore 4K con sistema operativo moderno, HDR, tuner DVB-T2 e tutte le principali piattaforme di streaming preinstallate. Abbiamo selezionato i 5 migliori modelli disponibili ora su Amazon Italia. 🔗 Leggi su Defanet.it

© Defanet.it - Smart TV 4K sotto 400 euro: i migliori di giugno 2026

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SMARTPHONE SOTTO I 300 EURO - I MIGLIORI DI GIUGNO 2026

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