Sinner in ospedale a Milano per accertamenti programmati

Da agi.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jannik Sinner si trova all’ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti programmati, dopo aver avuto un malore durante il torneo di Roland Garros. Le visite sono state pianificate per approfondire le cause dell’episodio.

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AGI - Jannik Sinner si trova all' ospedale San Raffaele di Milano per sottoporsi ad accertamenti programmati il cui scopo, secondo quanto appreso, è approfondire le cause del malore che lo ha colpito al Roland Garros. Potrebbe lasciare la struttura già in serata Il numero uno del tennis mondiale era crollato al Roland Garros quando era a un passo dalla vittoria, anche piuttosto agevole, nel match del secondo turno contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo. Sinner:  "Non mi sento bene, devo vomitare". “Non mi sento bene, ho bisogno di vomitare ”, le parole dell’azzurro al proprio fisioterapista prima di entrare negli spogliatoi del  Court Philippe-Chatrier  di Parigi hanno fatto il giro del mondo. 🔗 Leggi su Agi.it

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