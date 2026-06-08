Sinner all’ospedale San Raffaele per accertamenti | cosa è successo

Jannik Sinner è stato portato all’Ospedale San Raffaele di Milano per sottoporsi a controlli medici programmati. La visita è avvenuta dopo il torneo di Roland Garros. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle condizioni di salute o sui risultati degli accertamenti. La presenza del tennista in ospedale si è verificata nel contesto di controlli di routine o di eventuali problemi di salute.

Il punto dopo il Roland Garros. Jannik Sinner non si ferma un solo istante e, archiviata la cocente eliminazione nel Grande Slam francese, corre subito ai ripari per fare chiarezza sul misterioso crollo fisico che lo ha clamorosamente tradito sul rosso parigino. Dopo una breve pausa rigenerante in Sardegna – anche per investimenti privati -, il numero uno al mondo è sbarcato questa mattina al San Raffaele di Milano per una batteria di accertamenti clinici programmati. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Jannik Sinner al San Raffaele per accertamenti programmati.

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Dopo il malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno dei Roland Garros e i giorni di riposo trascorsi in Sardegna, Jannik Sinner questa mattina si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati. x.com

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